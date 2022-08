Tsitsipas vence a Medvedev y jugará la final ante Coric

El griego Stefanos Tsitsipas vengó este sábado la derrota sufrida ante el ruso Daniil Medvedev en el Abierto de Australia y le doblegó por 7-6(6), 3-6 y 6-3 para clasificarse para su primera final en el Masters 1.000 de Cincinnati, en la que se verá las caras con el croata Borna Coric.

Tras caer en las semifinales de Cincinnati en 2021 y 2020, Tsitsipas tumbó a Medvedev por segunda vez en ocho precedentes en superficie rápida y peleará este domingo por su tercer título del año, después de Montecarlo y Mallorca.

El griego, número siete del ránking mundial, se confirmó como el jugador con más victorias este año (46) en el Tour y también en los Masters 1.000 (19).

Solo una vez había sido capaz de doblegar al número uno del mundo, en las Finales ATP de 2019, pero este sábado controló el partido con autoridad, con un tenis variado y una excelente protección de la red.

Se regaló su segundo triunfo ante un número uno del mundo en los últimos once intentos, en los que tenía un balance de 1-7 ante el serbio Novak Djokovic y de 0-3 ante el español Rafa Nadal.

Y eso que su partido empezó con una rotura en contra en el primer juego. Sin embargo, eso no le hizo perder confianza y Tsitsipas recuperó el 'break' en el sexto juego para forzar el desempate, en el que anuló una bola de set antes de imponerse por 8-6.

