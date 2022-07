Davidovich debuta con victoria en Hamburgo; Alcaraz se estrenará este martes

El tenista español Alejandro Davidovich derrotó al neerlandés Botic Van de Zandschulp, quinto favorito, por un doble 6-4 en una hora y 28 minutos de partido, en la primera ronda del torneo de Hamburgo (Alemania) sobre tierra batida.

El primer set fue un intercambio de golpes continuo entre ambos tenistas, que iban rompiendo el saque del rival alternativamente, hasta que Davidovich, número 35 del ránking ATP, logró ganar los dos últimos juegos.

Moving to the ?? round! @alexdavidovich1 defeats Botic van de Zandschulp 6-4 6-4 to advance in Hamburg! @hamburgopen | #HamburgOpenpic.twitter.com/22HMdPLejX