Rublev se impone al italiano Sonego en Viena y se gana un billete para el Torneo de Maestros

El tenista ruso Andrey Rublev se hizo este domingo con su quinto título de la temporada al imponerse en la final del torneo de Viena al italiano Lorenzo Sonego (6-4, 6-4), para ganar además el billete a la cita de Maestros de Londres.

Rublev sigue creciendo en un 2020 duro en el circuito por la pandemia de coronavirus, pero que no le impide seguir su racha. El ruso lleva 39 partidos ganados esta temporada, el récord ahora mismo junto a Novak Djokovic, y cinco títulos para siete en total en su palmarés.

El joven ruso se clasificó por primera vez para las Finales ATP, donde solo queda un billete libre para buscar el Maestro en Londres del 15 al 22 de noviembre. Rublev no cedió ni una vez su saque esta semana en la cita ATP 500 y superó con igual contundencia a un Sonego que en cuartos de final había barrido a Djokovic.

Mientras, en el torneo de Astana se coronó el australiano John Millman, que venció en la final (7-5, 6-1) al francés Adrian Mannarino, para estrenar su palmarés ATP en su tercer final.

"Thank you for always supporting me, not just in the good times but the tough times. This is my first ATP250 that I've won and it's really special that I could do so in Nur-Sultan."



