Alcaraz avanza a semifinales en Río

El tenista español Carlos Alcaraz, número dos del mundo, se impuso por 6-4 y 7-6 (0) al serbio Dusan Lajovic (80 ATP) en cuartos de final del Abierto de Río de Janeiro y avanzó a semifinales del único torneo ATP 500 de Sudamérica, del que fue campeón el año pasado.



El tenista murciano de 19 años, primer favorito en Brasil y vigente campeón del Abierto de Estados Unidos, tuvo frente al serbio menos dificultades que las que enfrentó en octavos ante el italiano Fabio Fognini (86 ATP), contra el que tuvo que remontar en un duro duelo de casi tres horas.



El español, que fue campeón del Abierto de Argentina tras cuatro meses parado por lesión, necesitó de solo hora y 54 minutos para vencer a Lajovic, que en primera ronda eliminó al argentino Diego Schwartzman (38 ATP), quinto favorito y campeón en Brasil en 2018, y en octavas al también serbio Laslo Djere (57 ATP), que alzó el título en Río en 2018.



Esta fue la tercera victoria del hasta hace poco número uno del mundo en sus partidos con Lajovic. La anterior fue la semana pasada en el Abierto de Argentina.







Zapata confía en mantener nivel para ir a primera final de un ATP

El tenista Bernabé Zapata, que avanzó a semifinales del Abierto de Río de Janeiro al vencer en cuartos al también español Albert Ramos, afirmó que espera mantener el mismo nivel de las dos últimas semanas para conseguir llegar a la primera final de un torneo ATP en su carrera.

"Después de Roland Garros, estas han sido mis mejores semanas. Dos semanas muy buenas. Estoy con un nivel de tenis muy bueno. No me estoy rindiendo y yo creo que eso es lo que más satisfecho me deja", afirmó el tenista nacido en Valencia hace 26 años.