Sabalenka gana por segunda vez en Madrid

la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda en la clasificación mundial de tenis, se revolvió contra las estadísticas y derrotó a la número uno, la polaca Iga Swiatek, por 6-3, 3-6 y 6-3, una victoria que le dio su segundo título en la Caja Mágica, tras el de 2021.



Fue una final de máxima intensidad, que llevaron hasta las dos horas y 25 minutos y en la que, como hace dos años, Sabalenka se llevó el triunfo tras derrotar a la líder del circuito. Entonces lo era la australiana Ashleigh Barty y ahora la jugadora de Varsovia, que en su primera final en Madrid actuó más defensiva, al ritmo que marcó su rival, y cuando quiso reaccionar ya estaba un set por detrás.



Es el decimotercer título de la carrera de Sabalenka y el tercero de la temporada, tras los que ganó en Adelaida y en el Abierto de Australia.



Los dos únicos que ha firmado la bielorrusa sobre tierra han sido los de Madrid.



Tras caer derrotada hace dos semanas ante Swiatek en la final de Stuttgart (Alemania), Sabalenka cumplió su promesa de no precipitarse tanto con sus golpes en esta nueva final y esperar el momento adecuado para hacerse con cada punto.

?????? ARYNA IS THE CHAMPION ??????@SabalenkaA wins her second #MMOPEN singles ?? after beating Swiatek in a thrilling final (6-3, 3-6, 6-3).



What a stunning match! ? pic.twitter.com/vViUYlyLs9