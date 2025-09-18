Manolo Lama, comentarista de El Partidazo de COPE, da la clave de lo que falló en el Atlético con el gol de Van Dijk: "Como la mantequilla"

¿Pudo el Atlético de Madrid haber hecho por evitar el gol de Van Dijk en Anfield que supuso el 3-2 definitivo que decantó el duelo a favor del Liverpool?

El Atlético del Cholo Simeone venía de hacer algo tan difícil como era reponerse de un rapidísimo 2-0 y llevarlo a un 2-2 a nueve minutos para el final. Sin embargo, el tiempo añadido se saldó con el gol de la victoria para el equipo británico y la expulsión de Simeone por encararse con un espectador que le provocó desde la grada.

Le Normand defiende a Van Dijk en el momento en que el central del Liverpool cabecea para poner el 3-2 frente al Atlético de Madrid

"Entiendo que siempre buscamos en los goles el error", planteó Juanma Castaño después en El Partidazo de COPE, "pero a Van Dijk, con lo que mide este 'tío'...".

"Podrá achacarse a lo que quieras pero insisto en que la jugada no está mal defendida", defendió Gonzalo Miró.

"¿Pero de qué estás pendiente en el córner: de Van Dijk o de la pelota?", se preguntaba Manolo Lama, que en esa jugada puso la atención "en un solo detalle. El único jugador que podría marcar, por envergadura, a Van Dijk es Sorloth. Pero Sorloth, que mide posiblemente lo mismo que Van Dijk es como la mantequilla. Entonces, es hasta mejor que lo marque un jugador más bajo como es Le Normand, que por lo menos lo zarandea y lo pelea".

Lama insistió en que la altura de Sorloth debería ser suficiente para defender al central del Liverpool que marcó "pero es un jugador que rehuye al choque y que evita el contacto. Para defender esa jugada tienes que poner con Van Dijk a defenderle un 'tío' que sea, al menos, igual de alto e igual de fuerte".

Paco González apuntó que, precisamente, en el Atlético de Madrid, no hay jugadores muy altos: "el Atlético no es muy alto. Si quitas a los centrales, alguno suelto y Sorloth si fuera titular, los demás son muy normales".