Paula Badosa: "Estoy lejos de mi mejor versión, pero esa versión sigue dentro de mí"

La tenista española Paula Badosa reconoció que está "lejos" de su "mejor versión", pero afirmó que "esa versión sigue dentro" de ella, y que quiere ser "recordada por demostrar que fue capaz de salir", en una publicación realizada en sus redes sociales después de quedarse fuera del top 100 mundial.

Badosa fue eliminada el pasado sábado en la segunda ronda del Masters 1000 de Miami contra la estadounidense Iva Jovic por 6-2 y 6-1. Con ese resultado, la española caía hasta la posición 113 de la clasificación de la WTA, en la que había llegado a ocupar el segundo puesto.

"Hay algo que tengo claro: siempre lo intentaré con todas mis fuerzas. Haré lo que haga falta. Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que esa versión sigue dentro de mí", expresó, en una carta que terminó con un agradecimiento al apoyo que le prestan sus seguidores.

"No seré recordada por ser la que más títulos gane, pero quiero ser recordada por esto. Por demostrar que Paula fue capaz de salir. Y que ese niño o niña que esté pasando por un momento difícil piense en mí y diga: 'Si ella pudo, yo también'. Para eso sigo aquí", añadió.

La tenista, nacida en Nueva York, se mostró vulnerable: "A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las emociones son demasiadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones. Hay días en los que siento que tengo la fuerza suficiente, y otros en los que la montaña es demasiado grande y me pregunto si seré capaz".

"Una vez más, voy a demostrar que puedo salir. Será muy duro, pero prometo seguir hasta conseguirlo. Y aunque ahora no salgan las cosas, y haya mil opiniones... Seguiré. Y seguiré", recordó.

"Paula no está de vuelta... pero lo estará", concluyó su publicación la tenista, que afronta ahora la temporada de tierra batida.