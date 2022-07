Djokovic quiere "que se respete" su libertad y pueda volar a Estados Unidos: "Y si no, no es el fin del mundo"

A poco más de un mes de que comience el tercer Grand Slam de la temporada, el US Open, a Novak Djokovic se le ha vuelto a preguntar por su postura como 'anti-vacunas' de la covid-19.

Y es que, con la normativa vigente, el tenista serbio no podría entrar en territorio norteamericano: "Soy jugador profesional de tenis y quiero estar donde pueda jugar. A mí la política no me interesa. Tengo mis propios puntos de vista, y lo que quiero es que todo el mundo tenga la libertad de elegir lo que sea mejor para cada uno. Me gustaría que, al menos, se respetara mi decisión. Si me lo autorizan, estaré en Nueva York. Y si no, tampoco es el final del mundo", dijo Djokovic este jueves durante la inauguración de unos campos de tenis en Bosnia.

Y es que a Djokovic se le impidió jugar en Australia, a comienzos de este 2022, después de una situación complicada, en la que el tenista llegó a quedarse retenido en un hotel del país, tras comprobarse que había accedido sin los permisos sanitarios correspondientes: "Aquel capítulo obviamente no fue agradable de vivir. Mucha gente todavía piensa que forcé entrar a Australia sin permiso, pero eso no es verdad. Nunca voy a un país que no me quiere y no me hubiera dado permiso. Espero de verdad poder volver en enero. Amo Australia y quiero volver. Y allí es donde he obtenido mis mejores resultados de Grand Slam".