David Ferrer recibe la Medalla de Oro al Mérito Deportivo

El extenista David Ferrer ha destacado este miércoles, durante el acto de recepción de la Medalla de Oro al Mérito Deportivo, que se trata de "un premio diferente a cualquier otro", ya que no solo reconoce "los títulos" conseguidos dentro de la pista, sino "los valores" que ha podido "transmitir fuera".

"Es un premio diferente a cualquier otro porque se reconoce no solo los títulos que he podido conseguir en la pista, sino también los valores que he podido transmitir fuera, eso es de lo que más orgulloso me siento", explicó Ferrer durante el acto celebrado en el Ministerio de Cultura y Deporte.

"Es una distinción que algún día espero explicarle a mi hijo lo que significa para mí, poder hablarle de un deporte que he amado, que he querido, y donde he podido transmitir algo a los demás. Me siento muy feliz", abundó.

El alicantino recordó los "momentos inolvidables" que ha vivido a lo largo de su carrera deportiva, pero, por encima de eso, "sobre todo" destacó "todo el cariño" que ha recibido desde que anunció su retirada. "Es algo que guardaré en mi corazón de forma muy especial, no tengo palabras para describirlo", dijo.

Sobre sus planes de futuro, Ferrer avanzó que seguirá "ligado al mundo del tenis". "Pero ahora es tiempo de descansar, de estar con mi familia", dijo, satisfecho tras recoger una Medalla de Oro al Mérito Deportivo que siente como "el broche de oro" a su carrera profesional.

El exjugador compareció arropado por el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, y por la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda. El ministro recordó su apodo de "'Ferru' por su fama de duro y resistente" y le señaló como "uno de los tenistas más respetado de España por su altura deportiva y su talante luchador".

"Se retira después de 17 años de trayectoria ejemplar y durante siete temporadas fue uno de los diez mejores tenistas del mundo. Junto con Rafa Nadal, Conchita Martínez, Manuel Orantes y Arantxa Sánchez-Vicario, Ferrer es uno de los cinco tenistas con más victorias" en la historia del tenis español, recordó.