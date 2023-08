Alcaraz llega al US Open como número 1 del mundo, pero podría perderlo

El español Carlos Alcaraz mantiene el liderato de la clasificación ATP a pesar de caer derrotado en la final del Master 1000 de Cincinnati frente al serbio Novak Djokovic por 5-7, 7-6(7), 7-6(4) y se asegura ser primer cabeza de serie en el Abierto de Estados Unidos.



Con 9.815 puntos, Alcaraz, que suma 420 puntos ya que defendía cuartos de final en el torneo estadounidense, mantiene una mínima ventaja de 20 puntos sobre Novak Djokovic (9.795) que agrega 1.000 puntos a su marcador tras hacerse con el trofeo en Cincinnati, en tanto que el ruso Daniil Medvedev continúa en la tercera plaza con 6.260.

