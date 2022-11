Alcaraz debuta en París-Berçy con un cómodo triunfo ante Nishioka

El tenista español Carlos Alcaraz superó este miércoles su primer partido en el torneo de París-Bercy, último Masters 1.000 de la temporada que se disputa sobre pista dura cubierta, tras deshacerse con solvencia del japonés Yoshihito Nishioka por un doble 6-4.

El murciano empezó con solidez su andadura en el evento parisino, el penúltimo del circuito en su brillante temporada junto a las Finales de la ATP de Turín (Italia), y donde tiene como objetivo poder defender su actual condición de número uno del mundo.

El de El Palmar aparcó cualquier duda sobre el estado físico de su rodilla izquierda y aunque compareció en la pista con alguna protección en la zona, no pareció ver resentida su movilidad en pos de su victoria número 56 de 2022, dedicada en esta ocasión a su hermano Álvaro con motivo de su 23 cumpleaños.

Alcaraz no firmó un partido excesivamente brillante, pero le bastó poco más de una hora y diez minutos para acabar con la resistencia de Nishioka. A pesar de conectar 29 golpes ganadores y de mostrarse muy agresivo y efectivo en la red, acabó con 23 errores no forzados, 14 de ellos con una de sus mejores armas, el 'drive'.

El canadiense Felix Auger-Aliassime, octavo del mundo, tuvo que recurrir a su mejor tenis durante tres horas y media para doblegar al sueco Mikael Ymer, al que venció por 6-7(6) 6-4 y 7-6(6). Auger-Aliassime, quien ha ganado tres torneos en el último mes -Basilea, Florencia y Amberes-, terminó el encuentro algo enervado con el público de Bercy, al que mandó callar nada más cerrar el triunfo.

