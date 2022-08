Serena Williams y Simona Halep avanzan en el Masters de Canadá

Serena Williams ganó este lunes su primer partido en 430 días al superar por 6-3 y 6-4 a la española Nuria Párrizas Díaz mientras que otra exnúmero uno, la rumana Simona Halep, se deshizo sin problemas de la croata Donna Vekic por 6-0 y 6-2.

Tanto Párrizas Díaz como Vekic habían sido repescadas por el torneo canadiense tras su eliminación en las clasificatorias del domingo. La dos tenistas obtuvieron dos plazas como perdedoras afortunadas por las retiradas de la estadounidense Shelby Rogers y la bielorrusa Victoria Azarenka.

Era la primera vez en su carrera que Párrizas Díaz, de 31 años, se enfrentaba a Williams, ganadora de 23 títulos individuales de Grand Slam y que jugó todo el partido con un esparadrapo que cubría gran parte de su mejilla para ayudarla a combatir una sinusitis. Williams, ganadora en tres ocasiones del torneo canadiense en el que ha aparecido 10 veces, contó a su favor en todo momento con el público de la pista central del estadio Sobeys de Toronto volcado en la tenista de 40 años de edad y que acaba de regresar a la competición tras más de 12 meses de ausencia.

Párrizas Díaz, clasificada en el número 59 de la WTA frente al 407 que ocupa en estos momentos Williams, tuvo dificultades para contestar al potente, pero irregular, saque de la estadounidense. Pero la española forzó a Williams a ganarse cada punto en un partido que duró casi dos horas.

En el octavo juego del segundo set, con Williams al servicio, Párrizas Díaz forzó nueve "deuces" y tuvo cuatro oportunidades para hacerse con el juego. Pero Williams resistió. Tras su victoria, Williams declaró que simplemente quería jugar lo mejor posible y que estaba muy contenta de jugar en Toronto. "No sabía si sería capaz de jugar aquí de nuevo", explicó Williams que ganó su último partido individual en el Abierto de Francia en 2021.

Con la derrota de Párrizas Díaz quedan cuatro españoles en el torneo: Paula Badosa, Garbiñe Muguruza, Sara Sorribes Tormo y Cristina Bucsa.

Antes del partido entre Williams y Párrizas Díaz, Simona Halep derrotó sin grandes problemas a la croata Donna Vekic en apenas 61 minutos por 6-0 y 6-2. Halep sólo cometió ocho errores no forzados, de los que la mitad fueron dobles faltas.La jugadora rumana, que se hizo con el torneo canadiense en 2017 y 2018, se enfrentará en la siguiente ronda a la ganadora del partido que disputarán el martes la española Cristina Bucsa y la china Shuai Zhang.

