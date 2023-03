Davidovich se planta en cuartos de final de Indian Wells

El tenista español Alejandro Davidovich se impuso este martes al chileno Cristian Garín y se clasificó para los cuartos de final de Indian Wells. Davidovich se anotó el partido por 6-3 y 6-4 en una hora y 24 minutos.



El español se medirá en la siguiente ronda del torneo del desierto californiano al vencedor del cruce entre el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev.

Foki is feeling it ??@alexdavidovich1 gets past qualifier Garin 6-3, 6-4 to reach a first quarterfinal in the desert! pic.twitter.com/vE861oLOCl