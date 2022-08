Pablo Carreño gana a Daniel Evans y jugará su primera final de Masters 1.000

El español Pablo Carreño, número 23 del ránking mundial, ganó este sábado una batalla de dos horas y 59 minutos contra el británico Daniel Evans, número 39, y se clasificó para la final del torneo de Montreal, la primera de su carrera en un Masters 1.000. Carreño triunfó por 7-5, 6-7(7) y 6-2 en su primer enfrentamiento con el británico, tras un partido de altísimo nivel técnico y de gran intensidad.

El jugador español, nacido en Gijón en 1991, peleará por el título este domingo contra el polaco Hubert Hurkacz, quien eliminó al noruego Casper Ruud. Está jugando un tenis excelente Carreño y necesitó su mejor versión competitiva para doblegar a un Evans que llegaba a la segunda semifinal de su carrera en un Masters 1.000 tras la de Montecarlo 2021.

Carreño, que no había perdido un set en este torneo y lucía un 97% de juegos ganados con su saque, con una sola rotura sufrida, tuvo una bola de partido en el segundo set, pero la reacción de Evans le obligó a quedarse en la pista cincuenta minutos más antes de encontrar la clave para la final.

El de Gijón entregó su servicio por primera vez cuando iba a sacar por el primer parcial, pero eso no le impidió tomar ventaja igualmente con un 7-5. La segunda manga fue una de las más espectaculares vistas esta temporada, con puntos largos, intensos, variados. Ambos jugadores acompañaban cada punto ganado con sentidos 'vamos' y 'come on' y Evans se escapó 4-1 gracias a una rotura en el segundo juego.

Carreño logró recuperar esa rotura y forzar un desempate en el que tuvo su primera bola de partido con ventaja 6-5, pero Evans sacó con contundencia y logró anularla. El británico, empujado por el público canadiense, logró llevarse el desempate por 9-7 y recuperó inercia en el duelo.

El equilibrio y la tensión fue máxima en el parcial decisivo y ambos jugadores mantuvieron sus dos primeros turnos al saque, antes de que Carreño diera el golpe decisivo al encuentro. Consiguió una rotura en el sexto juego y se puso por delante4-2, lo que dejó tocado anímicamente a un Evans que no logró levantar la cabeza.

Carreño encadenó un contundente parcial de 16 puntos a tres que le entregaron el billete para la gran final con Hurkacz. El balance entre ambos es de uno a uno, con Carreño que triunfó el año pasado en Cincinnati y Hurkacz que venció en Metz, también en la pasada temporada.

