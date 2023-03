Carlos Alcaraz ya tiene rival en Miami

El murciano Carlos Alcaraz debutará en la segunda ronda del ATP 1000 de Miami frente al argentino Facundo Bagnis, número 100 del mundo. El vigente campeón del torneo de Miami se enfrentará a Bagnis que fue capaz de derrotar al brasileño Felipe Meligeni Alves, 162º en el ranking ATP, en tres sets (6-3, 1-6 y 6-4). Este será el segundo duelo con el argentino en su carrera, tras ganar en dos sets el primer duelo entre ambos, en los cuartos de final del ATP 250 de Umag en 2022.

El número uno del mundo llega a Miami en una forma excepcional tras haber vencido al ruso Daniil Medvedev (6-3 y 6-2) con una exhibición en la final de Indian Wells. Para mantenerse en lo más alto del ránking ATP, solo le vale ganar el torneo, de lo contrario Djokovic se colocaría líder pese a no jugar por su negativa a vacunarse del coronavirus.

Por otro lado, el tenis español perdió a Albert Ramos, que dispuso de su servicio con 5-4 a favor en el segundo set, pero fue remontado por el suizo Marc Andrea Huesler, que se impuso por 6-7 (4), 7-6 (2) y 6-3. El que también se despide del torneo de Miami es el británico Andy Murray, que cayó 6-4 y 7-5 contra el serbio Dusan Lajovic.

Por el lado femenino, la sorpresa del torneo fue la despedida de la polaca Iga Swiatek, número uno de la ránking de la WTA, que tuvo que retirarse por una lesión en las costillas que también le impedirá estar en la Billie Jean Cup. "Sabéis que durante y después de Doha luchaba con una fuerte infección. Se me permitió competir, pero una fuerte tos me provocó una lesión en las costillas", escribió Swiatek.

?? It was a very difficult decision to make but I have no doubts that health is the most important. ??



?? To by?a naprawd? bardzo trudna decyzja, ale nie mam w?tpliwo?ci, ?e zdrowie jest absolutnie najwa?niejsze. ?? pic.twitter.com/HjBqrANmy0