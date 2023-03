Djokovic no consigue el permiso de Joe Biden y se da de baja en Miami

No pudo ser y eso que lo ha intentado. Novak Djokovic volverá a perderse en este 2023 los dos primeros Masters 1.000 de la temporada. El serbio, número 1 del mundo, ya causó baja en Indian Wells y tampoco estará en Miami. La causa es la misma: sigue sin estar vacunado contra el coronavirus y no ha conseguido un permiso para entrar en Estados Unidos.

Nole, campeón en Melbourne del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, ha tenido que aparcar sus deseos de jugar en pista cubierta y no volverá hasta el próximo 9 de abril en Montecarlo cuando arranque la gira europea de tierra batida. Su siguiente gran objetivo será levantar Roland Garros el 11 de junio en París. Empatado a 22 'grandes' con Rafa Nadal en la carrera por ser el mejor de la historia, el torneo parisino podría decantar la balanza hacia un lado u otro.

El serbio intentó jugar en Indian Wells, pero no se le concedió la exención pese a que su entorno llegó a ponerse en contacto con gente cercana a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, para que le dejaran entrar en el país. Sin embargo, el máximo mandatario no quiso dar un trato de favor al balcánico.

The only thing keeping Novak Djokovic from participating in the Miami Open tennis tournament is President Biden’s misguided and unscientific COVID-19 vaccination requirement for foreigner travelers.



Mr. President – lift your restrictions and let him compete. pic.twitter.com/fFyhNoUV4S