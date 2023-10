Carlos Alcaraz avanza a los octavos de Shanghái

El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a octavos de final del torneo de Shanghái (China), penúltimo Masters 1.000 de la temporada, después de vencer este lunes al británico Daniel Evans (7-6(1), 6-4), y se enfrentará por un puesto en cuartos con el búlgaro Grigor Dimitrov.

