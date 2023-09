Enganchón entre Piqué y Wawrinka por la escasez de público en la Copa Davis

Este martes arrancaba la fase final de la Copa Davis 2023. Bolonia, Mánchester, Valencia y Split albergan cada una uno de los cuatro grupos en los que se dividen los 16 equipos. Y la polémica se ha hecho visible después de una primera jornada con escaso público en las gradas que ha provocado las quejas de algunos tenistas lo que ha derivado en un enganchón a través de las redes sociales entre Stan Wawrinka, suizo ganador de 3 Grand Slams, y Gerard Piqué.

Todo ocurrió tras el Francia-Suiza de este martes disputado en Mánchester y en el que los galos se impusieron sin problemas por 3-0 a Suiza con Adrian Mannarino y Ugo Humbert llevándose los duelos individuales y Nicolás Mahut y Edouard Roger-Vasselin el dobles. Wawrinka fue doble protagonista tras perder primero con Mannarino por un doble 6-4 y luego formando pareja con Huesler por 6-2 y 6-2.

Tras este último encuentro el hélvetico se despachó a gusto contra Gerard Pique y su empresa Kosmos, antigua organizadora de la competición y con la que ya ha roto todos los vínculos, a la que acusó de gran parte de los problemas de la ausencia de público en las pistas. Para ello, utilizó un vídeo en el que se puede ver el AO Arena casi vacío acompañado del texto: "Gracias a Piqué y a la ITF... Francia contra Suiza en Manchester, lol".

Es cierto que el vídeo corresponde al primer partido celebrado a las 13:00 horas locales y en día laborable, pero la ausencia de público en los cruces con sede neutral han sido uno de los principales problemas a los que se enfrentó Kosmos durante su gestión de la Copa Davis. Eso sí, el formato sigue vigente pese a que esta edición no ha sido organizada por la empresa de Piqué, que rompió su vinculación con la ITF por incumplimiento de contrato.

Un espectador galo en las gradas del AO Arena de Mánchester este martes.EFE





El exjugador del Barcelona no dudó en entrar al trapo y contestó a Wawrinka con la cifras de asistencia a la fase de grupos de la temporada anterior y recordándole que Kosmos ya no organizaba nada a lo que el suizo reiteró su queja: "¡Después de un mal día en la cancha, esto al menos me hizo reír! Sería genial entender mejor si fue un éxito el año pasado, por qué el acuerdo de 25 años terminó después de 5 años..."

Piqué quiso dar por zanjado el asunto con un último tweet en el que aseguraba que todo lo decidirá la justicia: "Aún no lo sabemos… a ver qué dice el juez. Buena suerte el resto de la semana".