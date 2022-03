Bautista no da opción a Boitan y pone en ventaja a España

El tenista castellonense Roberto Bautista dio este viernes el primer punto en el 'playoff' de la Copa Davis entre España y Rumanía tras imponerse con mucha autoridad a Gabi Adrian Boitan en dos sets por 6-3 y 6-1.

?? Wave for the win ??@BautistaAgut completes a commanding 6-3 6-1 victory over Boitan #DavisCup#byRakuten | @RFETenispic.twitter.com/9m4apB2w6D