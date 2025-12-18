Premier Padel presenta su calendario para 2026 e incorpora Valencia como nueva sede en España

Premier Padel ha presentado el calendario oficial del circuito para 2026. Una hoja de ruta ambiciosa que ha confirmado la expansión internacional del circuito y ha reforzado el peso de España dentro del pádel profesional. El anuncio, realizado de forma conjunta con la Federación Internacional de Pádel (FIP), ha incluido una novedad destacada para el aficionado español: Valencia se ha incorporado como nueva sede del Tour.

La temporada 2026 ha quedado configurada con un total de 26 torneos repartidos en 18 países, en un calendario que recorrerá Europa, Oriente Medio, África y el continente americano. Tras un proceso de consulta con jugadores y jugadoras, cerca del 75 % de las pruebas se han programado en pista cubierta, una decisión que ha buscado mejorar el rendimiento deportivo y la planificación.

España tendrá un papel protagonista desde el inicio, con Gijón como primera parada nacional, antes de que el circuito vaya a viajar a América con torneos en Cancún y Miami. Posteriormente, el Tour enlazará pruebas en Doha, New Giza y Bruselas, para regresar a Sudamérica con citas en Buenos Aires y Asunción.

El tramo central de la temporada estará marcado por un extenso bloque europeo entre junio y octubre. En ese periodo se han mantenido sedes consolidadas como Roma, Milán, Málaga, Valladolid, Madrid, Burdeos, París o Róterdam, al tiempo que el circuito ha debutado en nuevos mercados estratégicos como Londres y Pretoria. Valencia se ha sumado a este bloque como una de las grandes novedades del calendario en España.

Otro de los puntos clave del anuncio ha sido la implantación del nuevo sistema de puntuación Star Point, aprobado por la Asamblea General de la FIP. Este formato se ha introducido con el objetivo de equilibrar tradición e innovación, mejorar el bienestar de los jugadores y aumentar la previsibilidad televisiva, abriendo además el debate sobre el tamaño de los cuadros de competición.

La temporada regular se cerrará con el Mexico Major de Acapulco y culminará en Barcelona, sede de las Qatar Airways Premier Padel Finals, donde los mejores jugadores y jugadoras del ranking pelearán por el título.