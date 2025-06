El Lobo está de estreno: Juan Lebrón inaugura su propia pista en Madrid

Juan Lebrón, ha vivido este jueves una jornada muy especial en el club EuroIndoor de Alcorcón. En un ambiente distendido y rodeado de familiares, amigos y profesionales del sector, el jugador gaditano ha inaugurado su primera pista personalizada, fruto de una colaboración con la empresa española Padel Tech, uno de los fabricantes líderes del mercado con más de 600 pistas producidas al año.

La pista, que ya está instalada en el corazón del reconocido club madrileño, destaca por su diseño moderno y rompedor: moqueta gris, reja negra, detalles en rojo y cristales panorámicos. Una combinación elegante y agresiva que refleja el carácter competitivo de Lebrón, conocido en el circuito como "El Lobo".

"Muy contento, estoy impresionado con el resultado. La intención es que esta pista pueda estar en muchos clubes por todo el mundo", ha explicado Lebrón durante el acto. “Siempre me gusta involucrarme en todos los proyectos. Es algo diferente que me apetecía mucho llevar a cabo. Detrás hay un trabajo muy grande que ha llevado a cabo todo el equipo de Pádel Tech”, ha añadido.

El proyecto comenzó a gestarse el año pasado durante el Major de Roma, cuando el jugador andaluz y la marca española decidieron unir fuerzas para desarrollar una pista que no solo representara la personalidad de Lebrón, sino que además se pudiera reproducir en diferentes rincones del planeta.

La elección de EuroIndoor como escenario de esta primera instalación no ha sido casual. Lebrón ha entrenado allí en varias etapas de su carrera y mantiene una relación cercana con el club. "EuroIndoor es uno de los grandísimos clubes que hay en el mundo y, sobre todo en Madrid", ha afirmado. "Yo he tenido la oportunidad de entrenar aquí y la verdad es que ellos siempre me han facilitado todas las instalaciones del club y se han portado conmigo excepcional. Y la verdad es que creo que es un grandísimo club y también donde puede ser una grandísima referencia para poner una pista del logo aquí".

Con esta iniciativa, Lebrón se une a la lista de grandes nombres del pádel que han apostado por dejar su sello fuera de la pista, impulsando el desarrollo del deporte a través de proyectos personales vinculados a la infraestructura y el diseño.