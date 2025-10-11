Iniesta juega su primer torneo profesional de pádel en el circuito APPT

Andrés Iniesta ha vuelto a vestirse de corto, aunque esta vez no para pisar un campo de fútbol, sino una pista de pádel. El exjugador del FC Barcelona ha disputado su primer torneo oficial en el circuito Asia Pacific Padel Tour (APPT), concretamente en el Emirates NBD Masters, celebrado en Dubái, uno de los eventos más importantes del calendario del circuito asiático.

El torneo, que forma parte del trío de Masters que organiza el circuito cada temporada, tras el de Singapur y antes del Master Final de Yakarta en diciembre, ha reunido a 114 parejas entre categorías profesionales y amateurs. La cita ha contado con una gran participación de jugadores españoles, incluidos nombres habituales de las previas de Premier Padel, como Tito Allemandi, además de entrenadores de primer nivel que han aportado un gran nivel competitivo.

Desde la organización han destacado el ambiente excepcional del evento, con todas las categorías, completando su aforo y una notable afluencia de público. “Hemos llenado el cuadro amateur”, explicaron desde la dirección del torneo, satisfechos con la respuesta tanto de jugadores locales como internacionales.

APPT Iniesta junto a su compañero

La participación de Iniesta ha sido una de las grandes sorpresas del torneo. Según fuentes de la organización, la inscripción del manchego se produjo apenas unos días antes del cierre: “Nos escribieron dos o tres días antes para decirnos que Andrés quería jugar con su coach. Dijimos: ‘¡Perfecto!’”. Su presencia no solo ha generado expectación mediática, sino que también ha contribuido a atraer a nuevos públicos al pádel asiático, consolidando el interés de celebridades y deportistas europeos por el circuito.

Con su debut en el APPT Emirates NBD Masters, Andrés Iniesta ha sumado una nueva experiencia deportiva lejos del fútbol, en un entorno que combina competición, espectáculo y expansión internacional del pádel. Su participación ha sido un símbolo del creciente atractivo del circuito asiático, que sigue intentando conquistar un mercado absolutamente emergente.