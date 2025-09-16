Un gigante dormido del pádel despierta para pelear por recuperar su lugar en la industria

Hubo un tiempo en el que Félix Regalía competía de tú a tú contra los principales tiburones de la industria del pádel. Varlion fue una de las marcas que más material vendió a nivel mundial, pero un camino equivocado y algunos problemas personales dejaron a la empresa al borde de la quiebra.

Después de años de zozobra y un recorrido lleno de obstáculos, el empresario argentino ha conseguido un inversor dispuesto a respaldar el relanzamiento de la firma. Esta nueva etapa ha comenzado con fuerza, marcada por un evento celebrado en el Club Deportivo Somontes de Madrid, donde Varlion presentó su estrategia global y su colección 2025.

La compañía ha apostado por una política comercial transparente y sostenible, con figuras clave como los PRO-COM (promotores-comerciales) y los VOTs (Varlion Official Trainers), cuyo papel será acercar la marca a jugadores y consumidores en las pistas de todo el mundo. Uno de los anuncios más destacados fue la presentación de REGA, una nueva gama de productos premium con la que quiere diferenciarse de la competencia.

Además, se han trazado otro objetivo ambicioso: expandirse hacia otros deportes de raqueta como el pickleball y el beach tennis a partir de 2026. Con esta estrategia, Varlion ha querido dejar claro que no solo busca recuperar su prestigio en el pádel, sino también liderar la innovación en toda la industria.

Con la mirada puesta en el futuro, Félix Regalía ha devuelto a Varlion el impulso que parecía perdido. Ahora, con el nuevo lanzamiento y una estrategia sólida, la firma ha reafirmado su intención de recuperar el terreno perdido y volver a ser un referente mundial en los deportes de pala y raqueta.