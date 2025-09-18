Dani Senabre presume de fichaje por el Barcelona: "Siempre quedaba la duda de que a este había que verle en Champions"

El Barcelona aprobó en su estreno en la temporada 2025-2026 de la Liga de Campeones. Con algunas caras nuevas, el equipo de Hansi Flick debutó con victoria por 1-2 frente al Newcastle y suma los primeros tres puntos.

Para Dani Senabre, comentarista del Newcastle-Barcelona en Tiempo de Juego, la paradoja no deja de ser que un futbolista inglés haya decidido un partido inglés -valga la redundancia- en Inglaterra: "Es poco habitual en la historia reciente del Barça porque no ha habido ingleses", pero este jueves fue el día de Rashford: "Lo necesitaba", señala un Dani Senabre que aplaudía el partido resolutivo del delantero procedente del United.

La llegada de Marcus Rashford se hizo oficial a finales del pasado mes de julio, cuando se concretó la cesión con opción a compra por parte del Manchester United.

Pero Senabre optó por poner la lupa en otra de las caras nuevas de este Barcelona 2025-2026: "Recuerdo que fueron unas negociaciones con muchas idas y venidas, y sobre todo con mucho secretismo de cosas de las que se informaban y de las que no".

EFE NEWCASTLE (United Kingdom), 18/09/2025.- Anthony Gordon (L) of Newcastle in action against Barcelona goalkeeper Joan Garcia during the UEFA Champions League league phase match between Newcastle United and Barcelona in Newcastle, Britain, 18 September 2025. (Liga de Campeones, Reino Unido) EFE/EPA/ALEX DODD

El periodista de Tiempo de Juego se refería al portero titular del Barcelona en su primera noche de Champions: "El día que el Barça fichó a Joan García, yo creo que más o menos todo el mundo estaba de acuerdo que era muy buen fichaje para el Barça, pero siempre quedaba la duda que 'bueno, bueno, habrá que verle en Champions' porque nunca en su vida había jugado un partido de Champions". Y el resultado no pudo ser mejor: "Bueno, pues para ser el primer día ha hecho un partidazo y yo creo que confirma lo que ya se viene viendo, que es que hay portero de futuro para muchos años".

Joan García realizó alguna parada de las que puede catalogarse como 'salvadora'. En cuanto a números, recibió cinco tiros entre los tres palos y realizó cuatro paradas.