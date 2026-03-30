Galán y Chingotto repiten victoria en el Premier Padel de Miami ante los números uno

El Miami Premier Padel P1 ha vuelto a hablar el idioma de Alejandro Galán y Federico Chingotto. En un escenario que ya les ha visto ganar la temporada pasada, la pareja número dos ha revalidado el título tras superar a Arturo Coello y Agustín Tapia en una final exigente, disputada ante más de 5.000 aficionados durante el fin de semana.

Los hombres de Jorge Martínez han golpeado primero, llevándose un primer set muy ajustado gracias a su consistencia. Tras la reacción de Coello y Tapia en el segundo parcial, la final se ha decidido en un tercer set donde los número dos han dado un paso adelante con un Fede Chingotto excelso que acabó levantando el MVP de la final.

Con esta victoria, han sumado su segundo título de la temporada y han reforzado su candidatura en la lucha por el número uno. Además, el triunfo ha tenido un valor simbólico, ya que Galán ha igualado a Tapia como el jugador en activo con más títulos. “Cada final es un mundo nuevo. Seguimos trabajando para la ‘Chingalaneta’ y pensamos en el próximo torneo”, aseguraba el argentino después del partido.

En el cuadro femenino, Bea González y Paula Josemaría han conquistado su primer título como pareja tras imponerse a Gemma Triay y Delfi Brea en tres sets. La final ha sido un vaivén de emociones, con una remontada en la tercera manga que ha confirmado su capacidad de resililiencia y sus ganas de aspirar a la corona del pádel femenino.

Galán y Chingotto han salido reforzados en la pelea por el liderato tras el paso del circuito por MIami, veremos si las próximas pruebas siguen manteniendo el dupolio entre las dos primeras parejas del ranking.