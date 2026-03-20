Valladolid ha reforzado su idilio con el pádel con una edición 2026 que mira seguir batiendo récords

Valladolid ha vuelto a colocarse en el mapa del pádel internacional con la presentación oficial de su torneo oficial del Circuito Premier Padel, un torneo que ha crecido sin perder su esencia: integrar deporte y ciudad en un escenario único. Del 21 al 28 de junio, la Plaza Mayor ha vuelto a perfilarse como el corazón de una cita que ha trascendido lo deportivo para convertirse en una experiencia global .

El acto, presidido por el alcalde Jesús Julio Carnero, ha reunido a representantes institucionales y del mundo del pádel, evidenciando el peso que ha adquirido el evento. No ha sido casualidad que se haya comparado con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1: pocas competiciones han logrado fundirse con el entorno urbano de una forma tan reconocible. En la última edición, el impacto económico ha superado los 10,5 millones de euros, confirmando su relevancia más allá de la pista .

La edición de 2026 estará marcada por una doble línea de crecimiento: más visibilidad y mejores infraestructuras. La Acera de Recoletos ampliará su capacidad hasta superar las 1.200 butacas e incorporará una pista adicional, lo que permitirá aumentar la cercanía del público con el espectáculo sin alterar el carácter emblemático de la Plaza Mayor .

En lo deportivo, el torneo seguirá manteniendo su atractivo reuniendo a la élite del pádel mundial. Figuras como Arturo Coello y Agustín Tapia en categoría masculina, junto a referentes del circuito femenino como Gemma Triay y Delfina Brea, volverán a situar a Valladolid como escaparate del máximo nivel competitivo .

Además, esta edición tendrá un valor simbólico especial: se cumplirán 20 años de pádel profesional en la ciudad. Dos décadas en las que Valladolid ha construido una identidad propia dentro del circuito, consolidándose como una parada diferente, reconocible y profundamente conectada con el aficionado.

Valladolid no solo ha preparado un torneo; ha vuelto a diseñar un escenario donde el pádel se vive a pie de calle. En un calendario cada vez más global, la ciudad ha demostrado que su modelo sigue siendo único: un equilibrio entre tradición, espectáculo y cercanía que ha convertido cada edición en algo más que una competición.