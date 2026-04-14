Padel Team Gourmet ha batido su récord con un Grand Slam multitudinario en Madrid

El pádel amateur ha vivido uno de sus días más intensos en la Comunidad de Madrid. Padel Team Gourmet ha celebrado su Grand Slam de Primavera con cifras que han marcado un nuevo hito en su trayectoria: 324 parejas han competido en un solo día y más de 1.200 personas han participado en una jornada que ha ido mucho más allá de lo deportivo.

El torneo se ha disputado de forma simultánea en cinco clubes —Hitpadel Indoor Coslada, Pro Padel Coslada, Pozuelo Padel Club, Padel Hangar y Ciudad de la Raqueta—, que ha ejercido como sede central. Desde allí se ha articulado una propuesta que ha combinado partidos, activaciones y una programación paralela pensada para ampliar la experiencia del jugador y del espectador.

No ha sido solo una cuestión de números. El crecimiento del evento ha confirmado la consolidación de un formato que ha sabido conectar con una comunidad cada vez más amplia. Bajo el lema de que “tan importante es el pádel como el post-pádel”, la organización ha reforzado una identidad en la que el deporte convive con el ocio y la socialización.

En ese contexto, la jornada ha incluido actividades como una carrera de running, sesiones de pilates, baños de hielo o espacios de juego y entretenimiento, generando un ambiente que ha trascendido la pista. El cierre, con la final de primera categoría y una propuesta musical que ha acompañado el final del día, ha terminado de dar forma a una experiencia completa.

Padel Team Gourmet ha seguido, además, avanzando en su estrategia de crecimiento. En 2026 ha dado pasos firmes fuera de Madrid, con nuevos eventos en ciudades como Sevilla y Valencia, y ha consolidado su presencia en México, donde ya ha desarrollado un ranking propio con cientos de jugadores.