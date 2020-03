Martínez Almeida, en El Partidazo de COPE: "Si es necesario cerrar Madrid, que se cierre"

Hablamos con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en El Partidazo de COPE sobre la gran crisis que sufre todo el país y, en especial, la capital, la ciudad más afectada hasta el momento por el coronavirus. Sobre la situación que viven los hospitales de la ciudad, el alcalde reconoce que es muy complicada: “La situación es francamente complicada. Todos los sanitarios se merecen un monumento por su heroísmo y su profesionalidad en un momento dramático. Se merecen un homenaje permanente, y el mejor es no darles más trabajo del que ya tienen. Nos tenemos que quedar en casa, aunque sea muy complicado”.

Martínez Almeida entiende que la gente tenga miedo cuando siente cualquiera de los síntomas que puede provocar el coronavirus: “Todos sentimos miedo y estamos confusos. Tenemos que confiar en nuestros sanitarios que nos dicen cuáles son los protocolos. Entiendo a la gente que está acongojada, pero solo desde la certeza de hacer lo que se nos dice, podremos salir”.

FALTA DE MATERIAL PARA LOS SANITARIOS

Sobre la polémica por la falta de material para los sanitarios, dejó claro que tienen que recibirlo cuanto antes: “Tiene que llegar ya. La autoridad competente es el Gobierno, pero no voy a deslizar ninguna crítica, solo pido que el material llegue lo antes posible. No debe ser fácil pero se tienen que hacer todos los esfuerzos porque cada minuto cuenta. Ese material tiene que llegar a los hospitales y a los centros sanitarios”.

El alcalde de la capital reconoce que no se puede hablar de una fecha clara para acabar con esta situación y que es clave que los ciudadanos hagan caso a las prohibiciones: “Como conviene decir la verdad, hay dos fechas. El 25-26 de marzo para determinar si la curva se aplana con esas medidas y el 15 de abril, para ver si los dados de alta son más que los ingresados. Desgraciadamente, se están cumpliendo las previsiones, pero en función de esas previsiones se adoptaron estas medidas. Si eso no se cumpliera, habrá que adoptar medidas más drásticas para salvar vidas. Si es necesario cerrar Madrid, que se cierre Madrid. Cuando echemos la vista atrás la gente dirá ‘si se tuvo que cerrar Madrid, está bien cerrado’. No hay un incremento exponencial de multas, muchos lo están cumpliendo pero los que no, les digo que es una irresponsabilidad grave porque no se están poniendo solo ellos en peligro, nos están poniendo en peligro a los demás”.

'LAS CARAS DEL DRAMA SON INNUMERABLES'

Una de las situaciones más duras que se están viviendo, es que los familiares de los fallecidos no se pueden despedir de ellos por las restricciones: “Eso es durísimo, no quiero ni imaginarme la situación de todas esas personas que no pueden despedirse después de tener una pérdida. Las caras del drama son innumerables”.

Por último, Martínez Almeida bromeó sobre quién debería ser el campeón de la Champions esta temporada: “Esta Champions, que se la den al que ha ganado al campeón”.