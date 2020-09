Antonio Zapatero, en COPE: "Si un chico es sano, la mascarilla no debería plantear problemas al jugar"

Hablamos con Antonio Zapatero, viceconsejero Salud Publica de la Comunidad de Madrid, sobre las medidas tomadas para poder practicar deporte, que obliga al deporte no profesional a entrenar y jugar con mascarilla: “Cuando pasamos a la nueva normalidad se plantean medidas generales y se regula la práctica al aire libre; ahí se dice que hace falta un protocolo de la Federación deportivas de Madrid y se plantea el grado de contacto que hay en deportes como en el fútbol. Para proteger a los jóvenes, se pone como necesidad el uso de la mascarilla. Nos pareció una buena medida y así se está haciendo. En los deportes donde hay contacto moderado o mucho, hay que usar mascarilla; en los que no hay contacto con el rival, no. Cada Federación hizo su protocolo y están muy trabajados".

Sobre el uso de la mascarilla en los partidos, el viceconsejero asegura que no tiene que resultar peligroso: "Si es un chico sano, la mascarilla no debería plantear problemas a nadie. Si hay un contacto estrecho, riesgo hay. Con la mascarilla minimizas mucho el riesgo. Hay un horizonte, que es diciembre, cuando podría llegar la vacuna. Yo quiero ver la luz al final de este túnel y debemos ser capaces de hacer deporte, aunque sea con esto. Se ha invertido mucho en los gimnasios; muchos han puesto mamparas en las cintas de correr y ahí no hacen falta mascarillas. Ahora mismo, tal y como estamos, debemos poner barreras y dificultades al virus para que estos meses antes de la vacuna seamos cautos".

Por último, Antonio Zapatero dejó claro que no debería dejar entrar público durante estos meses en los estadios: "Yo ahora diría que ‘no’ a dejar entrar público a los estadios porque se producen aglomeraciones en transporter públicos, cafertería, entradas… antes y después y eso es un problema. Si todo va bien, en primavera podría haber público en los estadios".