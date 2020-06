Jugadores de Estados Unidos se unen en un vídeo para protestar por la represión policial: Enough is enough!!!

Más de dos docenas de atletas estadounidenses, la mayoría de ellos jugadores de fútbol, aparecen en un nuevo vídeo en protesta por la brutalidad policial que se publicó este miércoles en la cuenta de Twitter del centrocampista de la selección de fútbol de Estados Unidos y del club alemán, el Schalke 04, Weston McKennie.

El mensaje que dan los atletas es breve, pero contundente: "Suficiente es suficiente".

ENOUGH IS ENOUGH ✊��✊��



The time is NOW!! Not just for justice or change, but a SOLUTION!!! It has been going on way too long. This has been overlooked and belittled way too often! ENOUGH IS ENOUGH!!! pic.twitter.com/IqM18XjTga