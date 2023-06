Ciclismo.- Hermida: "El nivel de mountain bike que hay en aficionados es brutal"

El ciclista José Antonio Hermida, subcampeón olímpico en mountain bike en los Juegos de Atenas 2004, subrayó que el nivel de la bici de montaña en aficionados es "brutal" ante su próximo reto, el debut en la Skoda Titan Almería el próximo mes de octubre.

Uno de los únicos cuatro 'bikers' españoles que han ganado una medalla olímpica, junto a Marga Fullana, Carlos Coloma y David Valero, con cinco participaciones en Juegos Olímpicos, campeón del mundo, ex número uno del mundo en XCO (cross country olímpico) y ganador de varias pruebas de la Copa del Mundo sigue con el mismo entusiasmo y hambre por seguir descubriendo el ciclismo de montaña.

A sus 44 años, a Hermida aún le quedan aventuras por delante. "Estoy en otra fase de mi vida profesional. Más tranquilo y fuera de la Copa del Mundo, pero en un momento que me permite seguir explorando. Encuentro otras maneras de correr y de hacer mountain bike. Y una de esas experiencias que me faltaba era una carrera de este tipo, como la Skoda Titan Desert Almería", explicó.

Hermida ha podido estar unos días reconociendo parte del terreno en Almería, pero reconoció que nunca ha competido nunca en esta provincia. "Soy novato en este formato de carreras. Aun así, estos días que he podido estar en Almería me he quedado muy sorprendido. Es un terreno en el que tienes un montón de elementos únicos: el desierto de Tabernas, el Cabo de Gata ... tengo muchas ganas de conocerlo encima de la bici", manifestó.

Para estar en cabeza de carrera, Hermida dijo que no hay más secreto que entrenar. "No tiene mucho secreto. Estar ahí cuatro días requiere tener un buen estado de forma. Lo que quiero es descubrir Almería y el entorno. Además, este es un tipo de formato que tiene algo que mola mucho. Es un encuentro entre pros y amateurs. Son ocasiones únicas de que los referentes y los que hemos sido profesionales podamos convivir con esa gente que nos sigue", destacó.

Los ciclistas que tienen el "gen competitivo" como él, aunque digan que quiere acabar la carrera cuando se ponga el dorsal querrá ir rápido. "Lo más importante para mí es divertirme. No creo que pida consejo a Tomi Misser, Carlos Coloma o David Valero. Voy a la aventura. Que me digan sobre el tipo de neumático o cómo gestionar las ramblas o la arena", indicó.

Acerca del momento actual de su deporte, tanto aficionado como profesional, señaló que se está viviendo una especie de "democratización de la bici de montaña". "Está en todas las casas. Yo siempre digo que en todos los garajes hay una pelota de fútbol y una bici de montaña. Lo bueno del momento de ahora es que todas las disciplinas del ciclismo están teniendo mucha visibilidad: carretera, gravel, mountain bike. Creo que antes el ciclismo era más de nicho, pero desde 2018 o 2019 han cambiado los hábitos y el deporte está más integrado en toda la sociedad", comparó.

A nivel nacional, entre los aficionados el listón está, según él, muy alto. "Estamos viendo una salud de la bici de montaña y un nivel que es brutal. A nivel competitivo tengo más dudas. Hemos pasado momentos de la historia muy, muy buenos. Ahora mismo David Valero es un número uno absoluto del mundo, pero es David Valero. Ha habido otros momentos, de 2008 a 2012, en los que había una gran generación de ciclistas y teníamos un puñado de corredores entre los 20 primeros. Ahora está David como número uno, pero creo que hay poco volumen. Faltan esos segundos espadas que acompañen a esa punta de flecha que es Valero", lamentó.

Sobre si disputará otras pruebas de la Titan World Series, Hermida fue tajante: "Seguro que sí. Lo bueno del mountain bike es que te permite probarte en un montón de recorridos, terrenos y lugares diferentes. Yo soy muy de picotear y de probar a rodar en arena, en piedra, en descenso, en ramblas. Es un poco la esencia del ciclismo de montaña y seguro que en el futuro lo intentaré en alguna otra carrera del universo Titan", adelantó.