Laia Sanz: "Tengo ganas de que termine el Dakar"

La piloto española Laia Sanz (GasGas) se ha sincerado este miércoles al comentar que tiene ganas de que "termine" este Rally Dakar porque, en la segunda semana, se trata de ir "gas a fondo" con el peligro que ello entraña.

"Tengo ganas de que termine esta carrera, porque al final no depende de la técnica, ni de la navegación, sino más bien de aguantar con el gas a fondo", lamentó en declaraciones facilitadas por su equipo.

Pese a que la piloto del Soficat Xerox está 17ª en la clasificación general, cree que esta segunda semana del Dakar no está siendo para nada tan buena como la primera, donde reinó la navegación y la técnico.

"Me lo he tomado con calma. Era una etapa muy peligrosa, como toda la segunda semana, así que mejor acabarla cuanto antes. Por suerte la han recortado por seguridad. Han dicho que no había helicópteros para hacer la segunda parte de la especial, seguramente porque ha habido muchas caídas y accidentes, así que contenta de estar bien", explicó.

Y es que la décima etapa, entre Haradh y Shubaytah, se recortó a 223 kilómetros de los 534 cronometrados previstos, debido al fuerte viente que complicaba la seguridad de los pilotos.

La de Corbera de Llobregat finalizó en 19ª posición y arañó tiempo en la general, donde está a sólo 14 segundos del 16º puesto y a poco más de 14 minutos de su objetivo, el 'Top 15', que está en posesión de su pareja sentimental, Jaume Betriu.

"No, no hay pique", comentó Laia Sanz, justo antes de que Betriu la desmintiera rápidamente. "Hombre, un poco sí lo hay. Aunque es un pique sano", matizó Betriu.

"Está claro que yo quiero mejorar posiciones, pero sé que, si él no falla, es más rápido que yo. Es el único piloto de los que tengo delante de mí que quiero que siga delante y que le vaya muy bien. Lo está haciendo perfecto", comentó Laia Sanz sobre su pareja.