Carlos Sainz: "No está lejos el día que diga 'hasta aquí hemos llegado'"

El piloto español Carlos Sainz ha reconocido que "no está lejos" el día de su retirada deportiva, pero que se ha "ganado el derecho a decidir" cuándo llegará ese momento en el que aún no piensa, ya que el próximo mes de enero disputará un Rally Dakar que "ha recuperado su filosofía" con su llegada a Arabia Saudí, donde también competirá Fernando Alonso, al que considera "súper valiente" por su cambio de especialidad.

"Cuantos más años tienes, más cuesta prepararte físicamente para estar a tope, pero también te da la vida y la motivación de levantarte cada día con ilusión. Me he ganado el derecho a decidir si quiero correr o no. A lo mejor ven un tío mayor con el pelo blanco y dicen: '¿Qué hace este aquí'? Bueno, pues intentar ganar el Dakar", explicó Sainz, de 57 años.

El piloto reconoció que su esposa ya ha realizado "varios intentos" para persuadirle de que "deje de correr". "Pero en el fondo me respeta, me conoce desde que los dos teníamos 18 años y sabe cuál es mi pasión. No está lejos el día que voy a decir hasta aquí hemos llegado, pero no pasa nada", dijo.

En cuanto a su próximo gran objetivo, Sainz apuntó que espera "una carrera dura como siempre es el Dakar". "Y además ya me lo han advertido. Ir a un país más desértico va a ayudar a recuperar esa filosofía del Dakar. Me da la sensación de que van más en serio, que va a ser un Dakar de etapas largas, de estar cuatro o cinco horas en el coche, y también va a haber una nueva situación, que el libro de ruta de la etapa del día siguiente se va a entregar media hora antes de la salida. Con los móviles y 'Google Earth' hay mucha picaresca y hay pilotos que llevan años sin perderse. Con esta medida eso se evita, ojalá que se haga todos los días", pidió.

En cuanto a su compatriota Fernando Alonso, el madrileño destacó que "ha sido súper valiente dando el paso de la Fórmula 1 al Dakar", ya que "posiblemente son los dos polos más opuestos en el mundo de los coches" de competición.

"Hay que darle tiempo para que conozca la especialidad y se acople a esta nueva etapa de su carrera. Si corre el Dakar, como probablemente se confirme pasado mañana, su idea es ir a coger experiencia, pero tiene unas capacidades brutales, el aire se lo va a coger muy rápidamente y seguro que lo va a hacer muy bien. Mi único consejo es que respete la carrera porque tiene sus peligros y te llevas muchos sustos. El Rally de Marruecos le ha servido para entender bien a lo que se va a enfrentar en el Dakar", reflexionó.