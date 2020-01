Alonso: "No vine para ganar el Dakar este año ni hacer podio"

Fernando Alonso afirmó este martes tras finalizar quinto en la tercera etapa del Dakar que se ve con más moral para buscar una victoria de etapa en esta edición del rally más duro del mundo donde el español es debutante.

Alonso se mostró satisfecho con el ritmo que ha conseguido en los últimos dos días, donde ha rodado a bordo del Toyota Hilux casi en los mismos tiempos que los pilotos más rápidos, con el único incidente de la rueda que rompió el martes y que le hizo perder casi toda opción de ganar el rally.

"No vine para ganar el Dakar este año ni hacer podio. Soy consciente de mis limitaciones para este año. Hace unos meses nunca me había subido a un coche de rallys, hace cinco meses no conocía a Marc Coma. Hay muchas cosas que tengo que recuperar", explicó Alonso.

El asturiano valoró haber rodado por segundo día consecutivo al ritmo de los cinco primeros pero admitió no quiere conformarse con eso en su primera incursión en el Dakar.

"Quiero siempre un poco más y espero que pueda aprovechar la buena posición en la que salgo mañana para intentar algo más como estar entre los tres primeros. Ganar una etapa sería mágico", apuntó Alonso.

"Si en alguna etapa puedo encontrar buen ritmo y visibilidad, sería posible pensar en hacer un 'top 3' o ganar una etapa que parece imposible, pero después de estas dos últimas etapas tengo algo más de moral", agregó.

El piloto español Carlos Sainz prefirió este martes mantenerse cauto tras situarse líder del Dakar al ganar su tercera etapa, un bucle con inicio y final en Neom, una futura ciudad de negocios y ocio que se construirá en Arabia Saudí cerca de su frontera con Jordania y Egipto.

Sainz explicó al llegar al campamento que tuvo una etapa perfecta y con ritmo muy bueno a pesar de que la navegación era complicada en la parte final, justamente la más difícil, por lo que felicitó a su copiloto Lucas Cruz.

El madrileño valoró que la buena actuación en esta tercera etapa, con 467 kilómetros cronometrados, sirvió para recuperar los diez minutos perdidos en la víspera, pero anticipó que la clasificación todavía puede sufrir muchos cambios.

"Aquí diez minutos corren para un lado y para otro con mucha facilidad. Hay que seguir cautos, pero es mejor seguir adelante que detrás", comentó Sainz.