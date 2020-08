Zarco saldrá último en el GP de Estiria de MotoGP por pilotaje irresponsable

El Panel de Comisarios de MotoGP ha dictaminado que hubo "evidencias de pilotaje irresponsable" del piloto francés Johann Zarco (Ducati) en el GP Austria y le ha castigado con la última posición en parrilla de la próxima carrera en la que compita.

"Después del incidente en el que se vieron involucrados Johann Zarco y Franco Morbidelli, que provocó la aparición de la bandera roja, el Panel de Comisarios celebró audiencias el jueves 20 de agosto con ambos pilotos. Después de analizar sus discursos se determinó que existían evidencias de pilotaje irresponsable por parte de Johann Zarco, lo que ha derivado en una sanción. El francés comenzará su próxima carrera en MotoGP desde el pitlane", anunció MotoGP en un comunicado.

