Vuelve Marc Márquez

El piloto del español del Repsol Honda Marc Márquez ha viajado este viernes a la localidad italiana de Misano con la intención de rodar con

su Honda RC213V durante el test de la próxima semana en el circuito transalpino, después de las buenas sensaciones que tiene en su operado brazo derecho.

Según informa el equipo Repsol Honda, después de las dos pruebas positivas sobre una Honda CBR600RR en el trazado de MotorLand Aragón el 31 de agosto y el 2 de septiembre, Marc Márquez ha seguido probando su brazo derecho y "las sensaciones han sido positivas".

