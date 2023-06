El turco Oncu reina en el caos en Mugello

En Moto3, el turco Deniz Öncü (KTM) se hizo con la posición de privilegio por delante del australiano Joel Kelso (CFMoto) y del japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), aunque las numerosas sanciones impuestas harán que la parrilla sufra un cambio considerable.

El otomano, líder durante todo el fin de semana y con un tiempo de 1:56.020 en calificación, seguirá al frente en la salida, pero serán Sasaki y el español Dani Holgado (KTM) -quinto en la Q2- los que le acompañarán en la primera fila.

The grid is set for #Moto3! ?



But remeber that several big names will start from the back due to penalties! ??#ItalianGP ???? pic.twitter.com/9Fh2RcYPFx