Sasaki manda en Le Mans y consigue una nueva pole

El japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) ha conseguido su tercera 'pole position' de la temporada con autoridad al ser el más rápido de la clasificación oficial para el Gran Premio de Francia de Moto3 en el circuito de Le Mans. Sasaki rodó más de tres décimas de segundo más rápido que sus inmediatos perseguidores en la tabla de tiempos, el brasileño Diogo Moreira (KTM) y el español Daniel Holgado (KTM).

