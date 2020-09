Raúl Fernández consigue su tercera pole de la temporada

El piloto español Raúl Fernández (KTM) ha firmado la pole, tercera del curso, para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Emilia-Romaña, y buscará desde la primera fila, en la que le acompañarán los italianos Tony Arbolino (Honda) y Andrea Migno (KTM), su primera victoria de la temporada.

Mientras, el líder del Mundial, el español Albert Arenas (KTM), partirá desde la cuarta plaza con la intención de reforzarse en lo alto de la general, que domina con 106 puntos, cinco más que el japonés Ai Ogura (Honda), que saldrá duodécimo, y 14 más que el británico John McPhee (Honda), que se vio obligado a disputar la Q1 y que arrancará vigésimo en Misano.

�� @25RaulFernandez grabs pole with mixed fortunes for the title contenders!@AlbertArenas75 salvages fourth on the grid late on with @AiOgura79 12th and @johnmcp17 20th! ⏱️#EmiliaRomagnaGP �� pic.twitter.com/AOMRBDfxt3