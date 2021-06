Pedro Acosta suma su cuarto triunfo del Mundial en una accidentada carrera de Moto3

El piloto español Pedro Acosta (KTM) ha logrado este domingo la victoria, cuarta del año, en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Alemania, octava cita del Mundial de motociclismo, y ha afianzado todavía más su liderato en la categoría pequeña después de remontar desde la decimotercera plaza de salida.

En una nueva muestra de carácter y garra, el 'rookie' murciano completó una extraordinaria carrera en la que alcanzó pronto a los puestos delanteros y ofreció, como en Portugal, una fantástica batalla con el italiano Dennis Foggia (Honda), que subió al podio beneficiado por la sanción al español Jeremy Alcoba (Honda).

El de Tortosa pisó el verde en la última vuelta y vio en parque cerrado cómo le quitaban la tercera posición en beneficio de Foggia. Por su parte, el japonés Kaito Toba (KTM) fue segundo en una carrera caótica en la que solo consiguieron terminar 18 de los 26 pilotos.

Así, Acosta incrementa su renta al frente del Mundial; ahora, comanda la general con 145 puntos, 56 de ventaja sobre Sergio García Dols (Gas Gas), que terminó sexto pero recibió una sanción por exceder los límites de la pista (7º), y 73 sobre su compañero en el Red Bull KTM Ajo Jaume Masià (KTM), que se cayó y encajó su tercer cero del curso.

