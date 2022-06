Pecco Bagnaia firma su tercera pole de la temporada

El piloto italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) se ha adjudicado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Alemania, décima prueba del Mundial de motociclismo, y liderará una primera fila en la que le acompañarán el líder del Mundial, Fabio Quartararo (Yamaha), y el también francés Johann Zarco (Ducati), mientras que Aleix Espargaró (Aprilia) empezará cuarto.

Un espectacular tiempo de 1:19.931 valió al transalpino para adjudicarse la tercera pole del curso, tras las del Gran Premio de España y del Gran Premio de Francia, con 76 milésimas de ventaja sobre el piloto de Niza, que tratará de aprovechar su posición para seguir incrementando su renta sobre el español Aleix Espargaró (Aprilia).

El de Granollers, a 22 puntos de 'El Diablo' en la general, saldrá cuarto en busca de resarcirse de su monumental despiste en el Circuit de Barcelona-Catalunya; marchaba segundo a una vuelta para el final y dejó de tirar pensando que la carrera ya había terminado, y su reacción solo le valió para ser quinto.

'Pecco', que había pulverizado el récord del circuito en los terceros entrenamientos libres (1:19.765), marcó el primer gran crono de referencia de la Q2 con un buen 1:20.098, que le permitía superar el tiempo de la pole del pasado curso.

Todavía bajó la marca a falta de unos minutos para el final, y de nuevo, en su último giro, se convirtió en el primero en bajar del 1:20 para llevarse la primera plaza. Aleix llegó a los instantes cruciales en primera línea, pero Quartararo y Zarco consiguieron expulsarle.

