Motociclismo.- Pedro Acosta: "Es el momento adecuado para saltar a MotoGP y trazar una buena base con KTM"

El piloto español Pedro Acosta (Kalex) afirmó este jueves que "es el momento adecuado para saltar a MotoGP y trazar una buena base con KTM", habiéndose confirmado su ascenso para 2024 desde Moto2 hasta la máxima categoría del Campeonato del Mundo, de la mano del equipo GasGas Factory Racing Tech3.

"Vemos que es todo muy competitivo y estamos cerca de Ducati, es el momento adecuado para saltar a MotoGP, trazar una buena base con KTM y luego tratar de ponerme a nivel con ellos. Porque en uno o dos años vamos a ver que las KTM van a ser una de las mejores motos en la parrilla", dijo Acosta en rueda de prensa desde Lombok (Indonesia).

"Quienes me apoyaron en Moto3 fue KTM y quienes me han pagado todo en mi carrera desde el momento en que entré en el campeonato fueron ellos, y por esa razón les tengo que brindar a ellos la oportunidad", recalcó sobre su fidelidad a KTM pese al salto de cilindrada de cara al próximo año.

"Ya está todo hecho a nivel de confirmación y ahora trataremos de centrarnos en Moto2, trataremos de finalizar este campeonato de la mejor manera posible y luego volcarnos en MotoGP. Es increíble estar en el 'box' con Augusto [Fernández] porque compartimos grandes recuerdos de Moto2. Y por qué no aprender de él en mi primer año en MotoGP", auguró.

"Yo le he dicho desde el principio, creo en KTM y al final hemos visto que verdaderamente han empujado por mí. Ahora yo creo que llega el momento de aprender y tratar de centrarme en lo importante", agregó Acosta, mostrándose ambicioso: "Para mí aún no es un reto".

"En primer lugar tenemos que finalizar la temporada de Moto2 de la mejor manera posible, y después ya podremos empezar a pensar en otras cosas. De momento, no me centro en ese reto. Tenemos a Brad [Binder], habitualmente luchando por victorias, Jack [Miller] por podios, Augusto por el 'top 10'... y será difícil para mí alcanzarlos, pero vamos a intentarlo", indicó Acosta.

"Cuando no es posible ganar, tenemos que extraer el máximo de cada uno de los momentos. Esta era la mentalidad desde el principio de la temporada. El año pasado quizás perdí el campeonato al principio porque anoté seis ceros en las primeras siete carreras. Y este año de ello he aprendido que, si no me estreso, soy capaz de llegar más lejos", concluyó.