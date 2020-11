McPhee manda bajo la lluvia en Cheste; Arenas saldrá tercero

El piloto británico John McPhee (Honda) se ha adjudicado este sábado la pole para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Europa, decimotercera cita de la temporada, en una sesión marcada por la intensa lluvia caída sobre el Circuit Ricardo Tormo de Cheste y que ha ocasionado numerosos cambios en la parrilla.

�� @johnmcp17 holds off @25RaulFernandez for pole position!



Celestino Vietti is currently third although lap cancellations look set to change the order! ⏱️#EuropeanGP ���� pic.twitter.com/l6q8xu15sN