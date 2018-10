Sabes cómo celebrarlo: "Ha sido bonito celebrarlo por tercera vez en Japón, los jefes estarán contentos. Hacerlo aquí para todos los japoneses es un orgullo, pero yo prefiero ganar en Valencia"

¿Qué tiene de especial este título?: "Cada uno lo recuerdes, pero éste lo recordaré por la constancia, en los peores momentos hemos sacado podiums; esa ha sido la clave de la temporada. Esto se consigue con un equipo trabajador y la dirección de intentar ganar"

Te has caído en la celebración: "He cruzado la meta, me he parado donde estaba la fiesta y tengo el hombro débil y se me ha dislocado, se me ha salido. Mi hermano y Jose me lo han puesto porque no es la primera vez, tendré que pasar por chapa y pintura"

69 victorias, Nieto tiene 90, igualas a Doohan... ¿Qué quieres batir?: "No vivo ni del futuro ni del pasado, vivo del presente, el día a día. Quiero vivir este momento, el séptimo título mundial. El próximo será un año nuevo y ya veremos"

¿Para cuándo el paso a la Fórmula 1?: "Si estás bien en una casa no hace falta cambiarte, no soy Superman. Para la F1 hay que estar desde pequeñito, me quedo en Moto GP"

¿Qué te ha parecido los elogios de Lorenzo?: "He recibido muchas felicitaciones, entre ellas la de Jorge que será mi compañero. Dentro tenemos que ir al 100% pero fuera tenemos que tener respeto.

¿Cambiarías uno de estos títulos por uno de motocross?: "De pequeño quería hacer motocross pero estoy encantado con cómo me está yendo la vida, no cambiaría un título de estos por uno de motocross. Mi camino ya lo he elegido"