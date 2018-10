Márquez, 'Level 7'

Como si de un videojuego se tratase, el equipo Repsol Honda celebra que su piloto Marc Márquez haya alcanzado el 'nivel 7' este domingo en Japón. Al subirse al podio, tenía preparada una celebración al más puro estilo de videojuego 'retro'.

Explicó, en declaraciones a Movistar, al término de la prueba, que "he tirado una ficha y he conducido una moto para intentar llegar al nivel 7, aunque no veía nada en la pantalla. Siete títulos que se dice rápido. El tiempo pasa rápido. Son muchos, pero la ilusión, las ganas y la celebración son las mismas que en el primero. Espero que me queden muchos más".

Márquez, con tan sólo 25 años, ya es el pentacampeón de MotoGP más joven de la historia del motociclismo.

TÍTULOS MUNDIALES DE MARC MÁRQUEZ

'Level 1' - 2010 - 125cc - Red Bull Ajo Motorsport

'Level 2' - 2012 - Moto2 - Team Catalunya Caixa Repsol

'Level 3' - 2013 - MotoGP - Repsol Honda Team

'Level 4' - 2014 - MotoGP - Repsol Honda Team

'Level 5' - 2016 - MotoGP - Repsol Honda Team

'Level 6' - 2017 - MotoGP - Repsol Honda Team

'Level 7' - 2018 - MotoGP - Repsol Honda Team