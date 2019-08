Márquez: "Era importante empezar con la misma chispa tras las vacaciones"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que era "importante" empezar "con la misma chispa" tras el parón vacacional, algo que ha conseguido con su victoria este domingo en el Gran Premio de la República Checa, y ha afirmado que estaba "tranquilo" antes de la carrera a pesar de la lluvia.

"Estoy muy contento de esta victoria en Brno y de volver de las vacaciones con esta dinámica, era importante empezar con la misma chispa. Lo hemos demostrado en este Gran Premio, iba con más ganas que nunca. Todo el equipo Repsol Honda ha trabajado muy bien, hemos sido precisos, porque en este fin de semana la estrategia contaba", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

Además, el catalán reconoció que estaba "tranquilo" antes de la cita, a pesar de que comenzó con 40 minutos de retraso por la aparición de la lluvia y que se corrió en condiciones de mojado. "Había unas condiciones que eran tensas, pero se ha tomado la decisión correcta, vale más prevenir. Lo tenía todo muy claro, estaba tranquilo, aunque en el box había un poco de nervios con los neumáticos", indicó.

Precisamente, la elección de las gomas era uno de los quebraderos de cabeza antes de empezar. "En carrera había una moto las cinco primeras vueltas y cambiaba totalmente las diez últimas; bajaban mucho los neumáticos, había casi dos segundos de diferencia entre el neumático nuevo y el usado. Ahí he seguido, veía que 'Dovi' estaba cerca. Cuando he tenido el susto, he reaccionado y he empezado a apretar", apuntó.

"(Dovizioso) Él llevaba el medio, pero lo tuve clarísimo desde el viernes; el medio bajaba más que el blando. Es difícil de entender. He visto que iba a medio segundo, que no se acababa de acercar, y por eso mantenía el ritmo, sin forzar más de la cuenta. Cuando ha empezado a sufrir he visto que era el momento", añadió el de Cervera.

Por último, el líder del Mundial, "tímido" por las comparaciones con el británico Mike Hailwood al igualar sus 76 victorias en el campeonato, se mostró emocionado con el triunfo de su hermano Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) en la carrera de Moto2. "Mi hermano ha empezado mejor que yo incluso, más sólido, y eso para la familia es muy bueno", finalizó.