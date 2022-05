Marc Márquez: "Todo el mundo espera que vuelva, pero no hay que tener prisa"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) cree que le ha tocado "vivir las dos caras del deporte"y que actualmente "todo el mundo espera que vuelva" a ganar carreras y pelear por el título tras batallar dos años con las lesiones, algo que ve como "un reto" para el que"no hay que tener prisa".

"Me ha tocado vivir las dos caras del deporte, la de los éxitos y la de las lesionesy, por tanto, el camino de la superación. En los años buenos, la presión existía y afecta, pero la gestionaba bien. Ahora, es una presión diferente porque todo el mundo espera que vuelva, pero no hay que tener prisas. Muchas cosas no se pueden contar y lo tienes que asumir y gestionar, hay que ir poco a poco", señaló Márquez en una entrevista a los organizadores de los Premios María de Villota y Ciudad de la Raqueta, que le han distinguido con el de Hazaña Deportiva.

El de Cervera tiene claro que tiene "marcado en el futuro el reto de volver a luchar por el Mundial" y que "este año era y sigue siendo el objetivo o el sueño", pero sin esconder que "hay que ser realista". "Vamos mejorando y progresando", advirtió. "Lo importante es la motivación. Cada día es un reto y ahora el reto es superar estos dos años de lesiones, así que es superar estos momentos y volver a competir por todo", añadió.

Preguntado por su carrera en la categoría 'reina', reconoció que cuando llegó en 2013 tuvo "el privilegio de aprender de pilotos como Valentino Rossi, Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa", mientras que en la actualidad "es al revés". "Veo cómo suben los jóvenes y cómo hacen cosas nuevas. Los veteranos también aprendemos de ellos", confesó.

Márquez cree que "el tiempo y la cabeza dirán" si es capaz de alargar tanto su carrera como Valentino Rossi."Mucho depende de la mente, pero también de la situación de cada momento, de las lesiones, de tener un buen equipo médico a tu alrededor o de la motivación, son muchos factores", aclaró.

El piloto del Repsol Honda sabe que su deporte "ha cambiado mucho en determinados aspectos, como la tecnología, la seguridad de los circuitos y en el mundo de la comunicación"y que a nivel deportivo "cada vez se va más rápido y cada vez se aprieta más", aunque celebra que en este caso "también la seguridad ha mejorado mucho".

"Este no es un deporte de dos, es de tres: la moto, el equipo y el piloto. Lo que tengo claro es que, por suerte, la diferencia fundamental la sigue haciendo el piloto, pero está claro que, si la moto no acompaña, puedes luchar en un momento determinado por una carrera, pero no por un Mundial", afirmó el ocho veces campeón del mundo, que admite que de sus títulos"el más especial fue el de 2019, que fue muy bueno en todo y coincidió también con la victoria de mi hermano en Moto3".

Finalmente, sobre la obtención del Premio María de Villota en la Categoría de Hazaña Deportiva, subrayó que todos los galardones tienen "un especial significado", pero que algunos como este"te tocan y te hacen más ilusión". "Va mucho más allá del deporte, entra de lleno en los valores que el deporte transmite a la gente. También es muy especial por lo que María significaba para el mundo del deporte en general y para el motor en particular", sentenció.