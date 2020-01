Marc Márquez, ambicioso y optimista tras su operación: "El hombro no me a privar de nada"

El piloto español y vigente campeón de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado este miércoles que su hombro derecho, que se operó en noviembre de 2019 tras proclamarse campeón del mundo por octava vez y que todavía está en fase de recuperación, no le privará de "nada" ni será excusa para luchar "por otro título más" en este 2020.

"Es difícil decir ahora qué año puedo esperar porque primero tenemos la pretemporada, pero estoy seguro de que el hombro no me va a privar de nada. En las primeras carreras quizá tendré que volver a gestionarlas con los entrenamientos, pero la recuperación en moto me va a ayudar y probaré distintas cosas para tener una moto lista para luchar por un título más", aseguró Márquez a los medios durante un acto en Cervera.

Márquez, que inauguró en su museo de su localidad natal junto a Box Repsol la exposición de ocho lienzos que ha pintado con la rueda posterior de su moto y dando gas sobre cubetas de pinturas con los colores de la compañía energética, confirmó que la recuperación del hombro ya va por el buen camino, aunque llegará justo a los test de Sepang (Malasia), entre el 7 y 9 de febrero.

"Estoy en plena recuperación, una operación que parecía más simple que la del año anterior, pero me avisaron de que el tiempo de recuperación sería similar. Prioricé mi recuperación y aunque parecía más simple, está siendo una recuperación más compleja, con algo más de dificultad, y llegaré justo a los 'test'", reconoció.

Eso sí, mirando al Mundial, no habrá problema alguno ya que es, ahora, más positivo que hace dos semanas. "Antes de Reyes no era muy optimista, pero en estas dos últimas semanas he avanzado, estoy dedicando todo el tiempo a la recuperación pensando en el test de Malasia, pero también en que la primera carrera es en marzo y los plazos se tienen que ir cumpliendo paso a paso", celebró.

Pese a una recuperación "menos dolorosa pero más difícil" que la de hace un año, cuando ya se operó el otro hombro --en diciembre de 2018--, se ve preparado para afrontar un campeonato que prevé más complicado aún que el de 2019. "Parece que el último título haya sido fácil y no lo es. No tienes que bajar la intensidad ni el esfuerzo, esto hará que los rivales hayan aprendido del año pasado, den un paso más y lo pongan más difícil", auguró.

Márquez aún no ha podido pilotar una moto y apenas ha hecho una prueba en kart, pero confía en hacerlo antes de ir a Sepang. Además, cree que tendrá que llevar el peso del desarrollo de la Honda como en 2019.

"El año pasado Jorge Lorenzo estaba lesionado en pretemporada y me tocó llevar el peso de la preparación, y este año creo que será similar. Mi compañero de equipo es Àlex y es un 'rookie', no se le puede pedir mucho en conceptos de la moto porque aún tiene que entenderla, como le pasó a Lorenzo", explicó.

Sin descanso alguno, enlazando el final del pasado Mundial con la recuperación y la apertura del Mundial 2020 en Losail (Catar) el 8 de marzo, al ilerdense se le está "haciendo largo" todo este proceso. "Si quiero cumplir mis sueños tocan sacrificios y tocan prioridades. Tocó cancelar mis vacaciones y dar prioridad al hombro, era el mejor camino para seguir luchando por títulos", se sinceró.

"Siempre hay ilusión por comenzar nuevas temporadas", subrayó el ocho veces campeón del mundo, quien afronta un año especial por tener al otro lado del box del Repsol Honda a su hermano Àlex, vigente campeón de Moto2. "Esta vez es mi hermano, el año pasado era un cinco veces campeón del mundo. Es otro reto, viene el campeón del mundo de Moto2, un 'rookie' que viene con muchas ganas. Es mi hermano, pero mi motivación y mentalidad es la misma; él es el primer rival", reconoció.

"La prioridad es luchar por el título. Rivales habrá muchos y con diferentes marcas. Ilusionado, sí, pero no me debo preocupar nada del otro lado del box. Fuera del circuito seguiremos entrenando como hemos hecho hasta ahora, ayudándonos mutuamente para mejorar y tener mejor nivel", concluyó al respecto sobre si podría despistarse por la presencia de su hermano.