Jorge Martín vence en Aragón y da un paso al frente del Mundial de Moto3

El español Jorge Martín (Honda) consiguió su sexta victoria de la temporada y la séptima de su carrera deportiva al imponerse con incuestionable autoridad en el Gran Premio de Aragón de Moto3 que se disputó hoy, domingo, en el circuito Motorland de Alcañiz.

Martín, sabedor de la sanción impuesta a una serie de pilotos, entre ellos el italiano Marco Bezzecchi (KTM), su máximo rival en la lucha por el título mundial, salió como una exhalación y puso "tierra de por medio" desde la primera vuelta.

Con este triunfo el madrileño incrementa su ventaja en la clasificación provisional del mundial de Moto3 de los ocho puntos con que llegó a Aragón hasta trece, a falta de cinco pruebas.

La carrera de Moto3 ya comenzó a dar que hablar mucho antes de que comenzase, pues la nota negativa más relevante fue la fuerte caída del español Jaume Masiá durante el "warm up", los últimos entrenamientos previos a la competición, en la que se produjo un fuerte golpe en la clavícula.

Rápido se vio que algo no andaba bien con el joven piloto valenciano, quien tras incorporarse se agarró de inmediato el brazo izquierdo, movimiento que dejó claro de inmediato que algo no iba bien físicamente, aunque posteriormente los médicos pudieron confirmar que no se había producido ninguna fractura y, aunque mermado físicamente, pudo disputar la carrera aragonesa.

Por si fuera poco también se conoció la sanción de pérdida de doce posiciones en la formación de salida para el italiano Marco Bezzecchi (KTM), por conducción irresponsable durante los entrenamientos oficiales, lo que le relegó de la segunda a la sexta línea de la parrilla.

Y no fue el único, pues también resultaron sancionados con la pérdida de doce posiciones los italianos Tony Arbolino (Honda), Enea Bastianini (Honda), Nicolo Bulega (KTM) y Lorenzo Dalla Porta (Honda), el español Raúl Fernández (KTM), el japonés Kazuki Masaki (Honda) y el argentino Gabriel Rodrigo (KTM)

Con salir al final de la formación, los españoles Jeremy Alcoba (Estrella Galicia 0'0 Honda), los italianos Niccolo Antonelli (Honda) y Andrea Migno (KTM) y el checo Jakub Kornfeil (KTM), mientras que en el caso del italiano Dennis Foggia (KTM) tuvo que salir desde la calle de talleres.

Con una formación de salida completamente distinta, Jorge Martín enfiló la recta de meta en primera posición nada más apagarse el semáforo, perseguido por Fabio di Giannantonio y los también españoles Jaume Masiá y Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda).

Por detrás, Marco Bezzecchi (KTM), que tuvo que salir desde la sexta línea, protagonizó una buena salida y de la dieciocho ascendió a la quince posición enseguida y completó el primer giro duodécimo, pero Martín, sabedor de la oportunidad que tenía ante sí, salió como un disparo y ya en esa primera vuelta consiguió una ventaja de 1,5 segundos sobre su inmediato perseguidor.

En la segunda vuelta, Jorge Martín protagonizó su vuelta rápida y con ello la ventaja aumentó hasta los casi dos segundos, que superó una vuelta más tarde, en la que Marco Bezzecchi, que fue dando buena cuenta de cuantos rivales pudo, era octavo, dentro del grupo perseguidor del líder del campeonato y de la carrera maña.

Apenas una vuelta más tarde Jorge Martín ya tenía casi tres segundos de ventaja sobre un grupo en el que encabezándolo estaban Di Giannantonio, Marcos Ramírez (KTM), Tatsuki Suzuki (Honda), Adam Norrodin (Honda) y Marco Bezzecchi, entre otros, si bien al término de ese giro el italiano ya era segundo.

En apenas cinco vueltas Marco Bezzecchi había recuperado todo el terreno perdido con la sanción impuesta y era segundo, si bien la ventaja de Jorge Martín era ya de más de 4,2 segundos y precisamente en ese giro protagonizó una nueva vuelta rápida personal.

Desde ese momento se produjo un control casi absoluto entre ambos pilotos y equipos, que desde el muro de la calle de talleres fueron informando de las diferencias de uno y otro en pista, lo que al final propició que Martín "regulara" su ventaja y Bezzecchi intentara, sin éxito, neutralizarla, al tener que pelearse con Enea Bastianini, Marcos Ramírez, Jaume Masiá o Albert Arenas y hasta nueve pilotos, a cada vuelta.

Por entonces Arón Canet, que poco después (undécimo giro) se retiró, ya se había quedado descolgado de los pilotos de cabeza del grupo perseguidor y su compañero en el equipo Estrella Galicia 0'0, Alonso López, que salió duodécimo beneficiado por las penalizaciones a sus rivales, cayó hasta la vigésimo cuarta posición.

Martín se impuso con autoridad y Bezzecchi intentó sin éxito escaparse de sus rivales de grupo, en donde literalmente se cayó de la pelea por los dos siguientes puestos del podio el argentino Gabriel Rodrigo.

Sobre la línea de meta Marco Bezzecchi consiguió la segunda posición, seguido por Enea Bastianini, con Marcos Ramírez en la quinta plaza, Albert Arenas en la séptima, Jaume Masiá en la novena, Vicente Pérez (KTM) en la decimoquinta, Raúl Fernández (KTM), decimoséptima, Alonso López en la vigésima y Jeremy Alcoba (Estrella Galicia 0'0 Honda) en la vigésima tercera.