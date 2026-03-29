Alonso consigue terminar la primera carrera de la temporada, aunque sigue sufriendo fuertes vibraciones en su coche, hasta el punto de quitar una mano del volante

Fernando Alonso ha completado su primera carrera de la temporada en el GP de Japón, finalizando en la 18ª posición. Tras los abandonos en Australia y China, el piloto asturiano considera un objetivo cumplido el haber podido terminar, aunque reconoce que el ritmo ha sido muy pobre durante todo el fin de semana. El equipo encara ahora un periodo de trabajo intenso para solucionar los problemas del monoplaza.

Las vibraciones, un problema persistente

Uno de los problemas más graves que arrastra el Aston Martin son las fuertes vibraciones. Aunque en Japón fueron “soportables para para acabar la carrera”, según declaró el piloto a Dazn, el problema no ha desaparecido. Esta situación recuerda a la del pasado GP de China, donde las vibraciones eran tan intensas que se hizo viral una imagen suya soltando las manos del volante en plena recta para aliviar el hormigueo, obligándole finalmente a retirarse en la vuelta 35.

La carrera en el circuito de Suzuka fue, en palabras del propio Alonso, “tranquila, semiaburrida” para él. Sin grandes batallas por delante ni por detrás, el asturiano se centró en llevar el coche hasta la meta. “No no teníamos grandes luchas por delante ni por detrás, así que que bueno, intentar completar la carrera, como digo, dar información al equipo”, explicó, dejando claro que el principal objetivo era acumular kilómetros y datos.

Un parón para buscar soluciones

Ahora, el Mundial de F1 afronta un parón de cuatro a cinco semanas que el equipo espera aprovechar. Alonso considera que este descanso es beneficioso para la moral del equipo. Para los pilotos y mecánicos, supone una pausa en “estos momentos difíciles que vamos a las carreras sabiendo que que vamos a estar en en la parte trasera”. El piloto dedicará tiempo al simulador y a reuniones, pero subraya la importancia de “dejar trabajar a al equipo para para encontrar soluciones”.